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Суд арестовал Балашова и назначил залог почти в 10 млн грн, экс-нардеп сказал, что едет в тюрьму

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Балашов (на фото первый слева) заявил о намерении "пострадать за гражданские права"
Балашов (на фото – первый слева) заявил о намерении "пострадать за гражданские права"
Фото: Игорь Черезов / Facebook

Печерский районный суд Киева 16 сентября изменил меру пресечения для экс-нардепа, лидера партии "5.10" и бизнесмена Геннадия Балашова с залога на арест с альтернативной залога.

Об этом его адвокат Игорь Черезов сообщил в Facebook.

Размер залога, установленный судом, – 9,6 млн грн, уточнил Чемезов. Он написал, что Балашов не будет вносить этот "нереальный залог".

https://www.facebook.com/igor.cherezov/posts/4896937460334835

Сам Балашов в Facebook опубликовал видео разговора с прокурором и сообщил, что ждет конвой.

"Еду в тюрьму, ждем конвой. Прокуроры сами не ожидали. Сколько дали судье Вовку – коммерческая тайна. Завтра, кто хочет, приходите в офис, можете записать свое мнение. Пострадаем за гражданские права, платить не буду", – написал он.

https://www.facebook.com/balashov.gennadiy/videos/384043919832085/

Согласно постановлению, которое опубликовала "Страна", срок действия меры пресечения – до 11 октября.

Контекст:

Балашову 60 лет. В 1998–2002 годах был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.

16 августа Национальная полиция Украины задержала Балашова. Позже стало известно, что он подрался со следователем. После этого его адвокат Игорь Черезов сообщил, что ночь бизнесмен проведет в изоляторе временного содержания.

26 августа Балашову назначили залог в размере 9,6 млн грн.

1 сентября Госфискальная служба арестовала его имущество на сумму на 200 млн грн. В ведомстве сообщили, что экс-нардеп подозревается в том, что в течение 2018–2019 годов уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: тюрьма, СИЗО, Геннадий Балашов, залог, конвой, Печерский суд, Игорь Черезов
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