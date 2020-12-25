Суд Евросоюза аннулировал санкции против Азарова за 2019 год

Суд Европейского союза решил, что Совет ЕС, когда в марте 2019 года оставил экс-премьер-министра Украины в санкционном списке, допустил ошибку в оценке.

Санкции ЕС с Азарова сняли в марте 2020 года Фото: ЕРА

Суд Европейского союза 16 декабря признал незаконным решение Совета ЕС о продлении санкций против премьер-министра Украины времен беглого президента Виктора Януковича – Николая Азарова.

Решение обнародовали на сайте суда.

В документе сказано, что адвокаты экс-премьера обжаловали продление санкций против Януковича и его окружения в марте 2019 года. Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировал, было ли решение украинского суда, на основании которого продлевали санкции, принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение.

Согласно тексту документа, Совет ЕС ошибся в оценке, когда принимал решение оставить Азарова в списке.

"В этих обстоятельствах оспариваемые акты должны быть аннулированы в той мере, в какой они касаются заявителя", – отмечается в тексте.

Также суд обязал Совет ЕС оплатить судебные расходы.

Санкции ЕС с Азарова, а также экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, сняли 6 марта 2020 года. Тогда же продлили ограничения против самого Януковича и еще девяти лиц, ответственных за злоупотребление служебным положением, которое привело к потере украинских государственных средств.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, его два сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров, его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.