Суд обязал водителя "Схем" выплатить Портнову 57 тыс. грн

Суд во второй раз признал законным распространение персональных данных сотрудников программы "Схемы" бывшим заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым, сообщила адвокат водителя программы расследований "Схемы" Сергея Ищенко Оксана Максименюк.

Печерский райсуд Киева обязал водителя программы расследований "Схемы" Сергея Ищенко возместить 57 тыс. грн бывшему заместителю главы администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову. Об этом 9 февраля сообщает "Радіо Свобода".

Суд отказал в удовлетворении иска Ищенко о защите права на приватность и не обязал Портнова удалить из публичного пространства персональные данные Ищенко. В то же время суд постановил возместить Портнову его расходы на адвокатов.

Защитники сотрудника "Схем" готовят апелляцию, говорится в сообщении.

Адвокат истца Оксана Максименюк заявила, что суд во второй раз признал законным распространение персональных данных, проигнорировав Конституцию Украины и закон о защите персональных данных.

2 ноября 2019 года "Радіо Свобода" обвинило Портнова в давлении на команду журналистов из программы "Схемы", так как он опубликовал в Telegram личные данные одного из членов редакции (полные паспортные данные, домашний адрес, номер авто).

Тогдашний президент "Радіо Свобода" Джейми Флай призвал правоохранителей привлечь Портнова к ответственности и заявил, что экс-замглавы АП оказывает давление на журналистов из-за их профессиональной деятельности.

5 ноября Портнов опубликовал список номерных знаков и моделей авто, которые принадлежат редакции "Радіо Свобода". "Все, кто их обнаружит, имеют право поймать за ухо и дать жесткий отпор", – написал он. Также Портнов отметил, что вмешательство в его действия будет восприниматься как препятствование журналистской деятельности. Он проинформировал, что стал специальным корреспондентом телеканала "112 Украина".

7 ноября правоохранители открыли производства по заявлениям Портнова и "Радіо Свобода".

Уголовное производство было зарегистрировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "угроза или насилие в отношении журналиста". Производство по первой статье закрыли 31 июля 2020 года, по второй – 5 августа 2020-го. Они были закрыты "в связи с отсутствием состава преступления".

Адвокаты "Радiо Свобода" подали также гражданские иски с требованием взыскать с Портнова компенсацию за моральный ущерб.

31 августа судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова в рамках письменного производства вынесла решение, которым отказала водителю "Схем" Борису Мазуру в удовлетворении гражданского иска о защите права на приватность и просьбы обязать Портнова исключить из публичного пространства его персональные данные. Кроме отказа в иске, судья также постановил взыскать с водителя "Схем" расходы Портнова на адвокатов в размере 52 500 грн.

15 января 2021 защита водителя "Схем" Мазура, не соглашаясь с решениями первых двух инстанций, обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд с иском к Портнову. Чтобы не допустить арест имущества в рамках принудительного исполнения судебного решения о возмещении расходов на адвокатов в размере 52 500 грн, эти средства уплатили Портнову.