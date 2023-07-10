Суд отстранил мэра Ровно от должности

10 июля судья Петр Денисюк объявил решение. Согласно ему, городской голова признан виновным в коррупционном правонарушении, что предусматривает наказание в виде штрафа 6800 грн и лишение права занимать должность сроком в один год.

Это решение ответчик может обжаловать в 10-дневный срок.

Такое решение Третяк прокомментировал в своем Telegram, назвав его "издевательством над правосудием".

"Не признаю вины никоим образом и убежден, что действовал в рамках действующего законодательства", – подчеркнул он.

Третяк также считает, что решение было принято с грубыми нарушениями, поскольку он был в командировке в Германии и не смог присутствовать на заседании. Он добавил, что будет подавать апелляцию.

Как отмечает "Суспільне", ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно, в которых усматривало конфликт интересов: по возвращению себе премий, голосованию за назначение управляющей делами исполкома и назначению ей премий и надбавок. Первые два протокола закрыли за отсутствием состава нарушения и по срокам давности.

Последнее дело касается начисления премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третяка 45 тыс. грн. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.