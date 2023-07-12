Суд продлил арест Микитася и снова снизил сумму возможного залога

"Продлить обвиняемому Микитасю срок содержания под стражей на 60 дней в государственном учреждении Киевский следственный изолятор, то есть до 8 сентября. Одновременно определить Микитасю залог в размере 20 млн грн", – озвучил решение судья.
УНН отмечает, что ранее сумма залога для Микитася составляла 40 млн грн.
Агентство подчеркивает, что после ареста Микитася суд избрал ему альтернативу в виде залога 260 млн грн, а позже несколько раз снижал эту цифру – до 100 млн грн, до 80 млн грн и до 40 млн грн.
Расследование в отношении Микитася Национальное антикоррупционное бюро Украины начало по заявлению Филатова.
Экс-нардепу сообщили о подозрении 18 октября.
По данным следствия, Микитась предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. "Лояльность" городского головы экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн.