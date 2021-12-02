Суд в Киеве вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных.

Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, убил киллер в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник политика смертельно ранил нападавшего. Им был доброволец батальона "Донбасс" Павел Паршов, пишут "Ґрати".

Соучастником киллера суд признал бывшего главу "Правого сектора" Ярослава Тарасенко. По версии следствия, он был водителем у киллера, также судьи признали его виновным в хранении оружия. Тарасенко приговорили к 12 годам лишения свободы.

Еще одного фигуранта – харьковчанина Александра Лося – суд оправдал. Следствие считало, что он следил за Вороненковым за день до убийства, коллегия решила, что вина Лося не доказана.

Прокурор просил признать обоих фигурантов дела виновными в пособничестве. Лось и Тарасенко своей вины не признавали.