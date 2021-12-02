Суд в Киеве вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных.
Вороненкова, который принял украинское гражданство и дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, убил киллер в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник политика смертельно ранил нападавшего. Им был доброволец батальона "Донбасс" Павел Паршов, пишут "Ґрати".
Соучастником киллера суд признал бывшего главу "Правого сектора" Ярослава Тарасенко. По версии следствия, он был водителем у киллера, также судьи признали его виновным в хранении оружия. Тарасенко приговорили к 12 годам лишения свободы.
Еще одного фигуранта – харьковчанина Александра Лося – суд оправдал. Следствие считало, что он следил за Вороненковым за день до убийства, коллегия решила, что вина Лося не доказана.
Прокурор просил признать обоих фигурантов дела виновными в пособничестве. Лось и Тарасенко своей вины не признавали.
9 октября 2017 года в Генпрокуратуре заявили, что убийство заказал бывший муж вдовы Вороненкова Владимир Тюрин по приказу ФСБ России, а совершил украинец Паршов. В ведомстве добавили, что уголовное производство по делу об убийстве Вороненкова передано в суд, а следствие установило всех участников преступной группировки – от заказчиков до исполнителей преступления.
Руководителем преступной группы назван Юрий Василенко (его местонахождение устанавливается), а соорганизатором – Александр Лось. Соучастником киллера Паршова следствие считало Ярослава Левенца (находится в розыске), а их водителем – Ярослава Тарасенко.
Лось обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины, Тарасенко – по трем.
Вдова Вороненкова Мария Максакова в суде 23 апреля 2019 года сказала, что не считает Тюрина причастным к преступлению. По ее словам, предыдущие показания она давала под влиянием московского приятеля Вороненкова, бывшего сотрудника Следкома РФ Дениса Панаитова. Максакова заявила, что именно Панаитов причастен к убийству, так как, по ее мнению, он хотел завладеть недвижимостью Вороненкова. Вдова российского депутата также считает причастным к преступлению предпринимателя из Москвы Виталия Качура.
В октябре 2019 года в прокуратуре Киева сообщили, что Максакова полностью изменила свои показания по делу об убийстве ее супруга, поэтому Печерский райсуд Киева отменил подозрение Тюрину.