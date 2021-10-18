Экс-депутат Госдумы РФ, голосовавший против аннексии Крыма, сообщил о попытке покушения

Пономарев отметил, что у него есть охрана, а раньше он ездил на бронированном автомобиле Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"За эти годы семеро моих знакомых погибли от рук убийц из России. Двое знакомых погибли в Киеве: Павел Шеремет и Денис Вороненков, который был убит прямо рядом со мной. Я сам встречался с киллером, но смог сбежать", – отметил Пономарев.

По словам экс-депутата Госдумы, у него есть охрана, а раньше он ездил на бронированном автомобиле.

"Конечно, неудобно ходить с охранниками, но на войне как на войне", – подчеркнул Пономарев.