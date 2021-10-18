Экс-депутат Госдумы РФ, голосовавший против аннексии Крыма, сообщил о попытке покушения

"За эти годы семеро моих знакомых погибли от рук убийц из России. Двое знакомых погибли в Киеве: Павел Шеремет и Денис Вороненков, который был убит прямо рядом со мной. Я сам встречался с киллером, но смог сбежать", – отметил Пономарев.
По словам экс-депутата Госдумы, у него есть охрана, а раньше он ездил на бронированном автомобиле.
"Конечно, неудобно ходить с охранниками, но на войне как на войне", – подчеркнул Пономарев.
Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году.
10 июня 2016 года Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за "систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями". К моменту голосования депутат почти два года не был в России: вначале переехал в США, после – в Украину. Причина бегства – уголовное преследование и возможный арест по так называемому делу "Сколково".
Летом 2016 года Пономарев получил вид на жительство в Украине, а через три года – гражданство.