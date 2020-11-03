Судебная реформа в Украине почти не была начата – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что президент Владимир Зеленский должен назвать судебную реформу своей целью, даже если реформирование не завершится до конца его каденции.

В Украине почти не начиналось реформирование судебной системы. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, фрагмент которого был опубликован 3 ноября.

"На что я действительно хочу обратить внимание, так это на судебную реформу. Вместе с реформой децентрализации, местного самоуправления, это, на мой взгляд, самая важная в Украине реформа, которая еще даже почти не была начата. Есть Верховный Суд, и это хорошо, но он не может функционировать отдельно в системе, которая не функционирует", – сказала дипломат.

По ее словам, законопроект о внесении изменений в законы о судоустройстве – еще не реформа.

"Я бы очень хотела, чтобы мы все, вместе с международными донорами, работали, чтобы в конце концов эта реформа состоялась. Хотя мне кажется, что до конца каденции президента Украины Владимира Зеленского она не завершится. Однако президент сам должен стоять за реформой и сказать: "Судебная реформа – это наша цель", даже если она не закончится до срока его президентства. Без политической воли с самого верха она даже не может начаться. Сейчас я много со всеми говорю об этом", – объяснила Фельдгузен.

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией "Слуга народа" президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.