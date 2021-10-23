Нардеп от ОПЗЖ назначил свою невестку помощницей, потому что только ей мог доверить "святые конфиденциальные вопросы народного депутата"

Нимченко: Святые конфиденциальные вопросы народного депутата я не могу доверить человеку, который не находится в ряду близких Фото: zagittya.com.ua

Нимченко объяснил, что взял в помощницы свою невестку, потому что хочет "обеспечить независимость своей деятельности".

"Святые конфиденциальные вопросы народного депутата я не могу доверить человеку, который не находится в ряду близких... Я говорю про жизнедеятельность человека. В том числе про состояние здоровья, в том числе вопрос вождения машины. Могу я помощника взять, чтобы водил мне машину? Могу я взять помощника, который мгновенно печатает? Может, кто-то лучше ее печатает? Я не встречал", – заявил депутат.

Помощницей свекра Марина Нимченко работает с середины сентября 2019 года. По информации "Схем", за работу она получает ежемесячно 16 тыс. грн.

По словам Нимченко, невестка сама изъявила желание работать помощницей у него. Конфликта интересов, как и проявления кумовства, он в этом не видит.

"Какой конфликт интересов? В чем она может навредить интересам государства… Какой непотизм может быть? У нас семейные династии среди народных депутатов: есть в руководстве Верховной Рады, и в депутатах. Здесь есть конфликт интересов? Не туда смотрят на конфликт интересов", – заявил Нимченко.

"Схемы" отмечают, что Нацагентство по предотвращению коррупции конфликт интересов в работе невестки помощницей Нимченко по трудовому договору усмотрело. В марте 2021 года НАПК направило в суд административный протокол в отношении Нимченко в связи с этим вопросом.

Однако 22 сентября Печерский районный суд Киева закрыл это дело в связи с истечением срока привлечения депутата к административной ответственности.