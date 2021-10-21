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ПОЛИТИКА

В отчетах политических партий выявлены признаки 30 уголовных нарушений – НАПК

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С мая НАПК принимает отчеты в электронном реестре POLITDATA
С мая НАПК принимает отчеты в электронном реестре POLITDATA
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за девять месяцев выявило признаки 30 уголовных нарушений в отчетах украинских политических партий. Об этом пресс-служба НАПК сообщила 21 октября.

Агентство проверило 352 отчета политсил и составило 232 протокола об административных правонарушениях, из них: 148 – за нарушение порядка представления отчета партии; 84 – за нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

В НАПК отметили, что с мая принимают отчеты в электронном реестре POLITDATA.

"На сегодняшний день в POLITDATA зарегистрировались 123 партии из 365, которые официально зарегистрированы в Украине, и 3354 их региональные ячейки. Зарегистрировались уже все партии, представленные в Верховной Раде", – сообщила представитель агентства Анна Чорнуцкая.

По результатам проверок НАПК отправило в Нацполицию 30 сообщений о признаках уголовных  правонарушений в отчетах политических партий. Речь идет, в частности, о следующих политсилах: "Победа Пальчевского", Партия Владимира Буряка "Единение", "Слуга народа", Радикальная партия Олега Ляшко, "Родной дом", Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить", "Родное Закарпатье", "Сила людей", "Доверяй делам", Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов", "Блок Кернеса – Успешный Харьков", Социал-демократическая партия, Блок Вадима Бойченко, "За конкретные дела", Команда Игоря Сапожко "Единство", Аграрная партия Украины, Блок Светличной "Вместе!", "Европейская партия Украины", "Демократична сокира".

НАПК как распорядитель бюджетных средств распределило между пяти парламентскими партиями средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности:

  • "Слуга народа" получила 259,2 млн грн;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 78,4 млн грн;
  • "ВО "Батьківщина" – 49,2 млн грн;
  • "Европейская солидарность" – 74,8 млн грн;
  • "Голос" –  40,8 млн грн.
Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

В 2020 году на финансирование партий в Украине было предусмотрено почти 284 млн грн, в 2021 – 697 млн грн

Раньше получить финансирование из госбюджета могли все партии, которые набрали более 2% голосов избирателей на выборах и выполнили ряд условий, в частности открыли отдельный гривневый счет в украинском банке. Однако в октябре 2019 года Рада приняла законопроект №1029 и отменила это правило – теперь деньги из бюджета получают только партии, которые прошли в парламент.

Движение "Чесно" 19 октября 2021 года заявило, что парламентские партии не показали, на что потратили 1,5 млрд грн, которые им выделили из госбюджета.

Теги: Украина, госбюджет, ВО Батьківщина, Радикальная партия, отчет, НАПК, Нацполиция, финансирование, Слуга народа, партия Голос, Европейская солидарность, партия, ОПЗЖ
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