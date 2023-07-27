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"Тайные заседания, отсутствие прессы". Рада продолжила порядок проведения парламентских сессий

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За продолжение действующего режима проведения сессий проголосовали 250 депутатов
За продолжение действующего режима проведения сессий проголосовали 250 депутатов
Фото: fotobank.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 27 июля не изменила порядок проведения сессий во время военного положения. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Депутаты поддержали постановление №9517 "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины IX созыва во время проведения IX сессии в условиях действия военного положения". За него проголосовали 250 парламентариев.

Документ, текст которого опубликовало издание LIGA, продолжает действие предыдущего постановления. 

Так, в условиях военного положения парламент Украины продолжает работать в режиме одного пленарного заседания. Оно проходит в закрытом режиме, а журналисты в сессионный зал или кулуары не допускаются. 

Кроме того, постановление №9517 добавляет к нормативному акту еще один пункт. 

"В случае, если военное положение в Украине не прекращено или не отменено до начала следующей очередной сессии, организация работы Верховной Рады Украины во время следующих очередных сессий в период действия военного положения осуществляется в порядке, определенном настоящим постановлением", – говорится в документе.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram возмутилась в связи с этим решением. 

нова голосуют за тайные заседания ВР, отсутствие прессы в кулуарах, пленарные заседания раз в месяц, онлайн-комитеты, канал "Рада", отданный в лизинг ОП", – написала Геращенко.

Контекст:

24 февраля 2022 года глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 24 февраля подписал постановление №2103-IX о работе парламента в непрерывном режиме. Время и место проведения пленарного заседания Рады, а также формат определяет председатель парламента. Решение о переводе Рады на непрерывный режим работы было принято на фоне полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора России.

Теги: Верховная Рада, Украина, Ирина Геращенко, депутаты, военное положение, парламент, заседание
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