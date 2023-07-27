"Тайные заседания, отсутствие прессы". Рада продолжила порядок проведения парламентских сессий

Депутаты поддержали постановление №9517 "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины IX созыва во время проведения IX сессии в условиях действия военного положения". За него проголосовали 250 парламентариев.

Документ, текст которого опубликовало издание LIGA, продолжает действие предыдущего постановления.

Так, в условиях военного положения парламент Украины продолжает работать в режиме одного пленарного заседания. Оно проходит в закрытом режиме, а журналисты в сессионный зал или кулуары не допускаются.

Кроме того, постановление №9517 добавляет к нормативному акту еще один пункт.

"В случае, если военное положение в Украине не прекращено или не отменено до начала следующей очередной сессии, организация работы Верховной Рады Украины во время следующих очередных сессий в период действия военного положения осуществляется в порядке, определенном настоящим постановлением", – говорится в документе.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram возмутилась в связи с этим решением.

"Снова голосуют за тайные заседания ВР, отсутствие прессы в кулуарах, пленарные заседания раз в месяц, онлайн-комитеты, канал "Рада", отданный в лизинг ОП", – написала Геращенко.