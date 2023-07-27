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Рада приняла за основу законопроект о возобновлении электронного декларирования

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Законопроект №9534 в первом чтении поддержали 299 нардепов
Законопроект №9534 в первом чтении поддержали 299 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 27 июля приняла в первом чтении законопроект №9534 о внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. Об этом в Telegram проинформировал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада поддержала в первом чтении возобновление е-декларирования. За законопроект №9534 за основу – 299 [голосов нардепов]", – написал Железняк.

Новый законопроект о возобновлении электронного декларирования в Раде зарегистрировали 26 июля. По словам одного из инициаторов документа, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, чиновники (кроме военнослужащих и подобных должностей в секторе обороны) должны подать ранее не поданные декларации за 2021–2022 годы в течение 90 дней с момента вступления в силу закона.

"Дыр" в периодах декларирования и проверок – не будет, – подчеркнул Арахамия в Telegram. – Военные, должностные лица на оккупированных территориях или территориях ведения боевых действий – подают декларацию только после освобождения, возвращения в пункты постоянной дислокации (кроме ротации), демобилизации, деоккупации территории и тому подобное".

Кроме того, документ восстанавливает полномочия НАПК по проверке деклараций, обязует чиновников декларировать место их проживания во время войны, восстанавливает (но с ограничениями) публичный доступ к реестру деклараций, также добавлена компромиссная норма по декларированию арендованного имущества, указала в Facebook нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина.

"Речь идет о том, что декларированию не подлежит объект с рыночной стоимостью пользования до 50 прожиточных минимумов (сейчас чуть меньше 130 тыс. грн) за все время пользования. Открою тайну: это решение возникло в переговорах с МВФ, который согласовал такой подход. Идея в том, чтобы сфокусировать проверку состояния чиновников на выявлении существенной лжи, незаконного обогащения или необоснованных активов… Важный момент: эта норма не должна стать "дыркой" для недекларирования имущества в безвозмездном пользовании, ведь указать имущество надо будет по рыночной стоимости пользования независимо от того, сам ли декларант что-то платит", – отметила Радина.

https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0fPDqd5qw8g6JPQ4uaeMgLRh4aLRkUuKQfKnGwxtEuZTvEA9a9EV2Vd4zBtZbDzSxl

Проект закона о возобновлении электронного декларирования разработан с целью обеспечения выполнения обязательств, взятых Украиной согласно письму о намерениях правительства и НБУ к МВФ от 24 марта и меморандума об экономической и финансовой политике, сказано в пояснительной записке к документу.

Инициативу нардепов о возобновлении электронного декларирования приветствовали послы стран "Большой семерки" – США, Германии, Японии, Франции, Канады, Италии и Великобритании, а также Евросоюза. Они отметили, что это "жизненно важное антикоррупционное мероприятие для Украины и важный шаг на пути в ЕС".

Поддержать законопроект о возвращении электронного декларирования 26 июля призывал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Контекст:

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов". 

В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки" и посол ЕС. Послы G7 заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада Украины в сентябре 2023 года примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов.

Теги: Верховная Рада, Украина, коррупция, декларация, парламент, законопроект, НАПК, имущество, декларирование, электронное декларирование, Слуга народа, проверки, Давид Арахамия, заседание, Анастасия Радина, нардеп
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