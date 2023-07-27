В Раде зарегистрировали новый законопроект о возобновлении электронного декларирования, в том числе – за предыдущие годы

Инициаторами нового законопроекта о возобновлении электронного декларирования выступили ряд нардепов из разных фракций, а также спикер Стефанчук Фото: rada.gov.ua

Инициаторами документа выступили ряд нардепов из разных фракций, а также спикер парламента Руслан Стефанчук.

Главная новация проекта закона – декларации должны быть поданы не только за текущий год, но и за все предыдущие.

"Лица, которые в 2022–2023 годах не подали декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со ст. 45 этого закона, подают такие декларации (в случае их непредставления) не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения", – сказано в пояснительной записке к документу.

В то же время субъекты декларирования, которые выполняют задачи в интересах нацбезопасности и обороны Украины, принимают непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и получают дополнительное вознаграждение, предназначенное для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских на период действия военного положения, или находятся на временно оккупированных территориях, подают декларацию в следующие сроки:

в течение 90 дней со дня определения даты завершения боевых действий для территории активных боевых действий или дня определения даты завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

в течение 90 дней со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы;

в течение 90 дней со дня прекращения полномочий (увольнения с должности, службы) или перевода лица на должности, которые не предусматривают непосредственного участия в боевых действиях, выполнения боевых (специальных) задач, усиления охраны госграницы, проведения разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно-разыскной деятельности;

в течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Отмечается, что проект закона разработан с целью обеспечения выполнения обязательств, взятых Украиной согласно письму о намерениях правительства и НБУ к МВФ от 24 марта и меморандума об экономической и финансовой политике.

Новый законопроект о возобновлении декларирования поддержал парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики, проинформировал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

По его словам, комитет Рады поддержал документ о возвращении декларирования для чиновников и нардепов "без утаивания жилья, которым пользовались во время войны; без сокрытия деклараций – они все будут публичными (кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации); без других дыр; однако военные не подают декларации, пока исполняют воинский долг".

"Но есть одно "но". Это только первое чтение. Поэтому, когда парламент его утвердит в ближайшие дни, то, как вы думаете, сколько правок накидают мои коллеги? До этого рекорд был более 4 тыс. 5 тыс. будет?" – написал Юрчишин в Telegram.

Инициативу нардепов о возобновлении электронного декларирования приветствовали послы стран "Большой семерки" – США, Германии, Японии, Франции, Канады, Италии и Великобритании, а также Евросоюза. Они отметили, что это "жизненно важное антикоррупционное мероприятие для Украины и важный шаг на пути в ЕС"

Поддержать законопроект о возвращении электронного декларирования 26 июля призывал Стефанчук.