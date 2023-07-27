"Важный шаг на пути в ЕС". Послы стран "Большой семерки" приветствовали инициативу нардепов о возобновлении электронного декларирования

"Послы G7 приветствуют инициативу депутатов Верховной Рады по возобновлению представления деклараций об активах и обеспечении максимальной прозрачности (с ограниченными, пропорциональными и четко определенными исключениями, связанными с военным положением)", – сказано в сообщении.

Послы стран "Группы семи" отметили в Twitter, что это "жизненно важное антикоррупционное мероприятие для Украины и важный шаг на пути в ЕС".

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Це життєво важливий антикорупційний захід для * і важливий крок на шляху до * — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 26, 2023

27 июля новый законопроект о возобновлении декларирования поддержал парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики, проинформировал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

По его словам, комитет Рады поддержал документ о возвращении декларирования для чиновников и нардепов "без утаивания жилья, которым пользовались во время войны; без сокрытия деклараций – они все будут публичными (кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации); без других дыр; с тем, что военные не подают декларации, пока выполняют военную обязанность".

"Но есть одно но. Это только первое чтение. Так, когда парламент его утвердит в ближайшие дни, то, как вы думаете, сколько правок накидают мои коллеги? До этого рекорд был более 4 тыс. 5 тыс. будет?" – написал Юрчишин.

Поддержать законопроект о возвращении электронного декларирования 26 июля призывал также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.