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"Важный шаг на пути в ЕС". Послы стран "Большой семерки" приветствовали инициативу нардепов о возобновлении электронного декларирования

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Послы G7 приветствовали инициативу депутатов Верховной Рады по возобновлению представления деклараций об активах и обеспечении максимальной прозрачности
Послы G7 приветствовали инициативу депутатов Верховной Рады по возобновлению представления деклараций об активах и обеспечении максимальной прозрачности
Фото: rada.gov.ua

Послы стран "Большой семерки" (США, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия и Великобритания, а также Евросоюз) приветствовали инициативу нардепов по возвращению электронного декларирования. Об этом 27 июля сообщается в Twitter послов G7.

"Послы G7 приветствуют инициативу депутатов Верховной Рады по возобновлению представления деклараций об активах и обеспечении максимальной прозрачности (с ограниченными, пропорциональными и четко определенными исключениями, связанными с военным положением)", – сказано в сообщении.

Послы стран "Группы семи" отметили в Twitter, что это "жизненно важное антикоррупционное мероприятие для Украины и важный шаг на пути в ЕС".

27 июля новый законопроект о возобновлении декларирования поддержал парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики, проинформировал в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

По его словам, комитет Рады поддержал документ о возвращении декларирования для чиновников и нардепов "без утаивания жилья, которым пользовались во время войны; без сокрытия деклараций – они все будут публичными (кроме частной информации о декларанте и тех, кто есть в ее/его декларации); без других дыр; с тем, что военные не подают декларации, пока выполняют военную обязанность".

"Но есть одно но. Это только первое чтение. Так, когда парламент его утвердит в ближайшие дни, то, как вы думаете, сколько правок накидают мои коллеги? До этого рекорд был более 4 тыс. 5 тыс. будет?" – написал Юрчишин.

Поддержать законопроект о возвращении электронного декларирования 26 июля призывал также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Контекст:

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов". 

В мае 2022 года НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки" и посол ЕС. Послы G7 заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что Верховная Рада Украины в сентябре 2023 года примет законопроект о восстановлении декларирования для чиновников и депутатов.

Теги: Верховная Рада, Украина, коррупция, Большая семерка, декларация, парламент, комитет, законопроект, Ярослав Юрчишин, декларирование, электронное декларирование, послы, нардеп, восстановление
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