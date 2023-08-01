Тищенко устроил перепалку с Семинским в офисе, где якобы находился российский колл-центр

Тищенко пришел в офисное помещение, в котором находился Семинский, и заявил, что там находится российский сервер.

"Что вы делаете в российском колл-центре?" – неоднократно спрашивает Тищенко на видео. Его помощница за кадром отмечает, что там якобы была найдена печать российского "Газпрома".

По словам Семинского, он прибыл в офис по просьбе владельцев офиса, которые сказали, что происходит рейдерский захват. Он сказал, что в здании находится его гражданская приемная.

Тищенко заявил, что, по его информации, Семинский сам является владельцем здания, которое предоставило помещения российской ботоферме.

После перепалки Семинский покинул офис.