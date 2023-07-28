Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Аристову, который отдыхал на Мальдивах – ГБР

27 июля генпрокурор Украины сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, отмечали в ОГПУ Фото: sluga-narodu.com

27 июля генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), указали в ОГПУ.

"Работники ГБР установили, что народный избранник внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения о сроке его пребывания за границей, цели командировки, страны пребывания и времени возвращения в Украину, – сказано в сообщении. – Это было сделано для организации отдыха нардепа с семьей в одном из фешенебельных отелей в Мальдивской Республике. ГБР расследует законность этого "визита" народного депутата на Мальдивы во время войны. Следователи бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу".

В ГБР установили, что в середине июля депутат находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах. С женой и детьми он до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives, уточнили в Госбюро.

"Следствие подтвердило, что в период с 5 июня по 22 июля депутат находился за пределами Украины. Депутат, согласно документам, выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества нашего государства с правительством Литовской Республики. 10 июля, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были, вероятно, внесены недостоверные сведения, поскольку медицинский осмотр фактически не осуществлялся", – рассказали в ГБР.