В Раду поступило заявление Холодова о сложении им полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании – Стефанчук

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал глава Рады.
СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес.
Стефанчук в комментарии "Схемам" отмечал, что отпуск Холодов не получал. Также спикер парламента подчеркнул, что с января парламентарий не получает никаких выплат.
Это второй случай за последнюю неделю, когда нардеп от "Слуги народа" написал заявлении о сложении полномочий.
25 июля Стефанчук заявлял, что сложить мандат решил Юрий Аристов, который в середине июля отдыхал на Мальдивах. 27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращение депутатских полномочий Аристова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в вечернем видеообращении 26 января, что любой выезд за границу госчиновников, народных депутатов, представителей местной власти и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, "должен быть согласно соответствующего решения СНБО. "Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", – указал глава государства.
27 июля, на фоне скандала вокруг уже бывшего народного депутата Аристова, Зеленский заявил, что если кто из чиновников или депутатов хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет". Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", считает президент.