В Раду поступило заявление Холодова о сложении им полномочий нардепа, его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании – Стефанчук

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался Фото: Андрій Холодов Народний депутат України / Facebook

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал глава Рады.

СМИ сообщали, что Холодов покинул Украину в январе этого года и не возвращался. По данным проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), нардеп с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес.

Стефанчук в комментарии "Схемам" отмечал, что отпуск Холодов не получал. Также спикер парламента подчеркнул, что с января парламентарий не получает никаких выплат.

Это второй случай за последнюю неделю, когда нардеп от "Слуги народа" написал заявлении о сложении полномочий.

25 июля Стефанчук заявлял, что сложить мандат решил Юрий Аристов, который в середине июля отдыхал на Мальдивах. 27 июля Рада поддержала проект постановления о прекращение депутатских полномочий Аристова.