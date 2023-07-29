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ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" уже полгода живет на Кипре – "Схемы"

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Холодов не голосовал в парламенте с 21 января
Холодов не голосовал в парламенте с 21 января
Фото: Андрій Холодов / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов уже полгода находится за пределами Украины. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радіо Свобода"), опубликованном 28 июля.

По информации журналистов, парламентарий покинул Украину в январе этого года и не возвращался. Как сказано в материале, он с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Всего с начала полномасштабного вторжения Андрей Холодов 12 раз уезжал из Украины, узнали "Схемы". 

Согласно данным источников расследователей, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го нардеп находился на Кипре.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, Холодов ни разу не голосовал в парламенте с 21 января 2023 года. За предыдущий год участвовал только в половине голосований в сессионном зале. В то же время он дистанционно посещает заседания комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике, где является действующим заместителем председателя, подключается по видеосвязи, говорится в расследовании.

Инфографика: radiosvoboda.org
Инфографика: radiosvoboda.org

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Схемам" отметил, что он не знает, где нардеп. Глава ВРУ Руслан Стефанчук добавил, что отпуск Холодов не получал. Также спикер парламента подчеркнул, что с января парламентарий не получает никаких выплат. 

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля заявил, что если кто из чиновников или депутатов хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет". Намерение чиновников или народных депутатов уехать куда-то за границу следует "проверять до секунды", считает президент. 

Это заявление он сделал на фоне скандала вокруг уже бывшего народного депутата Юрия Аристова. 

24 июля журналисты "Слідства.Інфо" со ссылкой на источники сообщили, что Аристова в середине июля заметили на Мальдивах в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives. Эту информацию подтвердили в гостинице. У СМИ возник вопрос, на каких основаниях 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы.

В "Слуге народа" после публикации инициировали вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции.

25 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов решил сложить мандат.

26 июля СБУ сообщила о проведении обысков у Аристова. По данным спецслужбы, нардеп отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". Во время обысков у депутата нашли загранпаспорт с отметкой о выезде на Мальдивы. Правоохранители открыли уголовное производство.

В тот же день в Раду внесли постановление о лишении мандата нардепа Аристова.

27 июля генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса). 28 июля суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Теги: депутаты, расследование, Александр Корниец, Схемы, Руслан Стефанчук, Андрей Холодов
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