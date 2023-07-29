Нардеп от "Слуги народа" уже полгода живет на Кипре – "Схемы"

По информации журналистов, парламентарий покинул Украину в январе этого года и не возвращался. Как сказано в материале, он с семьей живет на Кипре, где имеет недвижимость у побережья в городе Лимасол. Также журналисты выяснили, что за границей семья Холодова строит бизнес.

Фото: radiosvoboda.org

Всего с начала полномасштабного вторжения Андрей Холодов 12 раз уезжал из Украины, узнали "Схемы".

Согласно данным источников расследователей, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го нардеп находился на Кипре.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, Холодов ни разу не голосовал в парламенте с 21 января 2023 года. За предыдущий год участвовал только в половине голосований в сессионном зале. В то же время он дистанционно посещает заседания комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике, где является действующим заместителем председателя, подключается по видеосвязи, говорится в расследовании.

Инфографика: radiosvoboda.org

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии "Схемам" отметил, что он не знает, где нардеп. Глава ВРУ Руслан Стефанчук добавил, что отпуск Холодов не получал. Также спикер парламента подчеркнул, что с января парламентарий не получает никаких выплат.