Труханов заявил, что в декабре вынесет на общественные слушания в Одессе вопрос о возврате проспекту имени маршала Жукова

Для Одессы возврат названия проспекта Маршала Жукова – это вопрос сохранения исторической памяти и уважения к героическому прошлому, заявил городской голова Геннадий Труханов.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов считает, что проспекту Героев Небесной сотни должно быть возвращено предыдущее название – Маршала Жукова. Об этом он заявил 16 сентября на сессии городского совета, сообщает местное информационное агентство "Репортер".

Он сообщил, что вынесет вопрос на общественные слушания в декабре этого года.

"Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя. И мы будем добиваться справедливости", – заявил Труханов.

Мэр добавил, что также будут рассматриваться вопросы возвращения предыдущих названий и других улиц, в том числе ул. Инглези, которая раньше называлась "25-й Чапаевской дивизии".

Городской голова считает, что ни советский маршал Георгий Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, об этом он заявлял в июне этого года.

Агентство напомнило, что распоряжение о переименовании ряда объектов подписал в мае 2016 года тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.