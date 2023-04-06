У адвоката Кузьменко в Киеве ГБР проводит обыск, его коллеги заявили о нарушении закона

"В очередной раз ГБР совершает беспредел и пренебрегает правами адвокатов В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома, потребовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри автомобиля. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же, с фиксированием на видеокамеру, что является нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто, принадлежащее юридической фирме, были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, связанные с тайной адвоката", – написал Доманский.

Он не сообщил, в связи с чем проводится обыск, но отметил, что сам Кузьменко причины обыска называет абсурдными и считает, что силовики действуют с грубым нарушением закона.

"И все происходило без всяких пояснений. По моему мнению, оказывается давление на адвоката и в очередной раз ГБР совершает произвол и пренебрегает правами адвокатов", – заявил правозащитник.