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У адвоката Кузьменко в Киеве ГБР проводит обыск, его коллеги заявили о нарушении закона

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После осмотра ГБР изъяло авто адвоката, его жены и юридической фирмы
После осмотра ГБР изъяло авто адвоката, его жены и юридической фирмы
Фото: rbc.ua

Адвокат Андрей Доманский написал 6 апреля в Facebook, что у адвоката Андрея Кузьменко Государственное бюро расследований проводит обыск. По оценке Доманского, сотрудники ГБР нарушают закон и оказывают давление на адвоката.

"В очередной раз ГБР совершает беспредел и пренебрегает правами адвокатов В доме известного в Киеве адвоката обыск. Днем к адвокату Андрею Кузьменко приехали силовики и начали обыск, кроме дома, потребовали показать автомобили. Кузьменко добровольно показал, что находится внутри автомобиля. Был осуществлен обзор документов, являющихся адвокатской тайной, к тому же, с фиксированием на видеокамеру, что является нарушением действующего законодательства. После осмотра без объяснения причин авто адвоката, авто жены и авто, принадлежащее юридической фирме, были изъяты. Из дома также были изъяты носители информации, связанные с тайной адвоката", – написал Доманский. 

Он не сообщил, в связи с чем проводится обыск, но отметил, что сам Кузьменко причины обыска называет абсурдными и считает, что силовики действуют с грубым нарушением закона.

"И все происходило без всяких пояснений. По моему мнению, оказывается давление на адвоката и в очередной раз ГБР совершает произвол и пренебрегает правами адвокатов", – заявил правозащитник.

https://www.facebook.com/andriy.domanskyy/posts/pfbid0ZuuPcmJqoWrX7pc2NHKkvTqTcePaSoXQeC14hh43dan37Z7JsEemhLtkjDNcHxjPl

Теги: обыск, адвокат, Андрей Доманский, ГБР, нарушение
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