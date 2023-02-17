Адвоката Алексея Шевчука за нарушение адвокатской этики и оскорбления коллеги Маси Найема лишили свидетельства на три месяца

"Хотим рассказать вам историю о том, как один пост в Facebook может на три месяца лишить работы. Год назад наш уважаемый коллега, адвокат Алексей Шевчук сделал в Facebook сообщение, которое войдет в учебники по адвокатской этике. Партнер объединения, которое в свое время брало под свою юридическую опеку такие блестящие фигуры, как… (нельзя ассоциировать адвоката с клиентами, поэтому Google вам в помощь), вероятно, хотел получить медийное внимание, а лишился права заниматься адвокатской деятельностью на три месяца из-за дисциплинарного проступка. Алексей написал "пост о наркоманах и их забавном адвокате Найеме", в котором некорректно высказался не только о нашей команде, но и о клиентах "Миллера", – отметили в компании.

Юристы обратились в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Киевской области, но на заседание 25 января 2023 года Шевчук не явился и не дал никаких объяснений о своем заявлении.

"Комиссия признала, что сообщение Алексея является грубым нарушением правил адвокатской этики, поскольку противоречит принципам взаимного уважения между адвокатами, является свидетельством распространения сведений, унижающих честь и достоинство другого адвоката, а также противоречат принципам использования адвокатом социальных сетей. Мы глубоко убеждены, что соблюдение профессиональных этических стандартов – это фундамент и база адвокатской практики. Не можем не выразить обеспокоенность за многолетнюю карьеру нашего коллеги и с большими надеждами и уважением ждем его возвращения в ряды адвокатского сообщества", – заявили авторы обращения.

Адвокаты подчеркнули, что "Миллер" "приветствует красивую игру и конкуренцию и готов к вызовам, рисующим черты лицо украинской адвокатуры".

"И оно, по нашему мнению, должно быть благородным и достойным. Уважаемый коллега Алексей, побед вам. С мая месяца!" – резюмировали в компании.

Шевчук в ответ опубликовал новый пост, в котором прокомментировал решение коллегии. Он заявил, что оно связано с его планами пройти конкурс на пост члена Высшего совета правосудия по квоте президента, назвал Найема "адвокатом-пиратом", а его коллег "наркоманами", и добавил, что будет обжаловать решение коллегии.