"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения

"Последний запах, который я ощущал до ранения, – это запах дешевого антиперспиранта. Купил его в Запорожье, когда мы воевали. Если бы знал, что именно этот запах будет последним, потому что после ранения потеряю запахи на всю жизнь – купил бы… Нет, не самый дорогой. Но тот, который мне очень нравится", – признался он.
Найем отметил, что после ранения его жизнь сильно изменилась.
"Хочу запомнить вывод, который сделал: никогда не откладывай перемены, если тебе что-то не ок. Самому лучшему будущему время давать шанс прямо сейчас. Без компромиссов, особенно тех, которые делают тебя слабее, – написал он. – Лучше это запомнить из-за таких болезненных уроков, чем вообще думать, что быть середнячком – это твоя судьба".
Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".
5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.
После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.