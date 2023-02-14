Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2023
 
Новости

"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Найем: Самому лучшему будущему время давать шанс прямо сейчас
Найем: Самому лучшему будущему время давать шанс прямо сейчас
Фото: Bob Basset / Facebook

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найема после ранения на фронте летом 2022 года пришел к выводу, что не стоит откладывать свои планы. Об этом он написал 14 февраля в Facebook

"Последний запах, который я ощущал до ранения, – это запах дешевого антиперспиранта. Купил его в Запорожье, когда мы воевали. Если бы знал, что именно этот запах будет последним, потому что после ранения потеряю запахи на всю жизнь – купил бы… Нет, не самый дорогой. Но тот, который мне очень нравится", – признался он. 

Найем отметил, что после ранения его жизнь сильно изменилась. 

"Хочу запомнить вывод, который сделал: никогда не откладывай перемены, если тебе что-то не ок. Самому лучшему будущему время давать шанс прямо сейчас. Без компромиссов, особенно тех, которые делают тебя слабее, – написал он. – Лучше это запомнить из-за таких болезненных уроков, чем вообще думать, что быть середнячком – это твоя судьба".

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid02uxXRL4brLkHUE2Y3dGwg8tcEukjypisQCaWG9Wo9jaHSDRbgwVVVw9aqPmskGXW4l

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Маси Найем
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
Галина ГРИШИНА
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
Галина ГРИШИНА
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
Галина Гришина
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
Галина ГРИШИНА
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 