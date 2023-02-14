"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения

"Последний запах, который я ощущал до ранения, – это запах дешевого антиперспиранта. Купил его в Запорожье, когда мы воевали. Если бы знал, что именно этот запах будет последним, потому что после ранения потеряю запахи на всю жизнь – купил бы… Нет, не самый дорогой. Но тот, который мне очень нравится", – признался он.

Найем отметил, что после ранения его жизнь сильно изменилась.

"Хочу запомнить вывод, который сделал: никогда не откладывай перемены, если тебе что-то не ок. Самому лучшему будущему время давать шанс прямо сейчас. Без компромиссов, особенно тех, которые делают тебя слабее, – написал он. – Лучше это запомнить из-за таких болезненных уроков, чем вообще думать, что быть середнячком – это твоя судьба".