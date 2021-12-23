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У бывшего "премьер-министра ДНР" Бородая нашли апартаменты в Дубае

 
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За 2020 год Александр Бородай задекларировал ноль рублей доходов
За 2020 год Александр Бородай задекларировал ноль рублей доходов
Фото: Александр Бородай/Twitter

Команда журналистов-расследователей российского оппозиционера Алексея Навального обнаружила у бывшего "премьер-министра ДНР", а сейчас депутата Госдумы РФ от "Единой России" Александра Бородая незадекларированные апартаменты в Дубае. По приблизительным оценкам, сейчас стоимость таких апартаментов составляет €450 тысяч. Об этом сообщается в видео, опубликованном 22 декабря на YouTube-канале Алексея Навального.

Расследователям в руки попала база данных собственников недвижимости в Дубае, в которой одним из обладателей дорогостоящей квартиры указан Александр Бородай. Журналисты нашли метод проверить и подтвердить, что это именно тот Бородай, который в 2014 году руководил захватом Донецка. На официальном сайте Земельного департамента Дубая есть сервис, который позволяет сделать проверку владельцев недвижимости.

ВИДЕО
Видео: Алексей Навальный / YouTube

Согласно данным расследователей, через год после того, как в 2015 году Александр Бородай ушел с должности "премьер-министра "Донецкой народной республики", он приобрел квартиру площадью 104 м2 в элитном комплексе Grandeur Residences, который расположен на искусственном острове Палм-Джумейра.

Контекст:

После захвата Крыма вместе с Игорем Гиркиным (псевдоним Стрелков) Александр Бородай возглавил отряды боевиков на юго-востоке Украины.

16 мая 2014 года Бородай был утвержден председателем "Совета министров ДНР", 17 мая 2014 года на пресс-конференции в Донецке он заявил, что представители "ДНР" готовят запрос в МИД РФ с просьбой о вхождении в состав России или размещении российских военных баз на ее территории. Об этом сообщало российское агентство ТАСС.

В сентябре 2021 года на выборах в Государственную думу Александр Бородай стал депутатом от Ростовской области по списку партии "Единая Россия". В списке кандидатов в депутаты от Ростовской области он был на восьмом непроходном месте, однако три кандидата, которых действительно поддержали избиратели, отказались от мандата. Об этом говорится в видео расследователей на YouTube-канале Алексея Навального.

Теги: Дубай, недвижимость, Алексей Навальный, Единая Россия, Александр Бородай, ДНР, видео, квартира
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