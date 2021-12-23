У бывшего "премьер-министра ДНР" Бородая нашли апартаменты в Дубае

Расследователям в руки попала база данных собственников недвижимости в Дубае, в которой одним из обладателей дорогостоящей квартиры указан Александр Бородай. Журналисты нашли метод проверить и подтвердить, что это именно тот Бородай, который в 2014 году руководил захватом Донецка. На официальном сайте Земельного департамента Дубая есть сервис, который позволяет сделать проверку владельцев недвижимости.

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Видео: Алексей Навальный / YouTube

Согласно данным расследователей, через год после того, как в 2015 году Александр Бородай ушел с должности "премьер-министра "Донецкой народной республики", он приобрел квартиру площадью 104 м2 в элитном комплексе Grandeur Residences, который расположен на искусственном острове Палм-Джумейра.