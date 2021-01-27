У парламентской фракции "Слуга народа" появилось свое мобильное приложение

В мобильном приложении, разработанном для парламентской фракции "Слуга народа", устраивают внутренние опросы по поводу рассматриваемых законопроектов.

Использование приложения депутатами от "Слуги народа" зафиксировал один из корреспондентов в Верховной Раде Фото: bykvu.com

У парламентской фракции "Слуга народа" появилось собственное мобильное приложение. Об этом свидетельствуют фото, которые во время заседания Верховной Рады 26 января сделал корреспондент издания "Буквы".

Данное приложение, по сведениям издания, представители парламентского монобольшинства используют для организации опросов по поводу поддержки тех или иных законопроектов.

Фото: bykvu.com

В приложении депутаты разбиты по группам. В частности, там есть "группа Кравчук" (во фракции "Слуга народа" только у одного депутата такая фамилия – у заместителя главы фракции Евгении Кравчук).

Также в приложении есть возможность проводить опросы о намерениях нардепов поддержать определенные законопроекты (предлагаются варианты ответа "за", "против", "воздерживаюсь"). Так, вчера нардепов, среди прочего, опрашивали по законопроекту о системе общественного контроля.

Фото: bykvu.com

Помимо этого, в приложении указывается результативность законодательной работы депутатов – для этого составлен своеобразный рейтинг.

Фото: bykvu.com

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, пропрезидентскую партию "Слуга народа" поддержали 43,16% избирателей. Она сформировала монобольшинство в Верховной Раде. Сейчас во фракцию входит 246 депутатов.