Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением РФ выборов на временно оккупированных территориях – Кулеба

Он напомнил, что недавно Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ, которая работала в пунктах пропуска на российско-украинской границе.

"В соответствии с международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – это государство-оккупант. И то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме – будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам. Я понимаю, что этим мы выборы не отменим и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию. Но, знаете, всему приходит свой конец", – сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что российской оккупации также придет конец.

"И когда это произойдет, то все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ – за них за все придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем", – сказал он.