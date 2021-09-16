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Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением РФ выборов на временно оккупированных территориях – Кулеба

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Кулеба: Единственный статус РФ в Автономной Республике Крым и ОРДЛО это государство-оккупант
Кулеба: Единственный статус РФ в Автономной Республике Крым и ОРДЛО – это государство-оккупант
Фото: EPA

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением Российской Федерацией голосования на выборах в Госдуму на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму. Об этом на брифинге 16 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что недавно Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ, которая работала в пунктах пропуска на российско-украинской границе.

"В соответствии с международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, – это государство-оккупант. И то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме – будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам. Я понимаю, что этим мы выборы не отменим и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию. Но, знаете, всему приходит свой конец", – сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что российской оккупации также придет конец.

 когда это произойдет, то все зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ – за них за все придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут 19 сентября проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Верховная Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, выборы, Луганская область, Донецкая область, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО
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