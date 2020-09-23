Украина хочет полной интеграции с ЕС – Зеленский

Украина стремится получить от ЕС "четкую, ясно сформулированную" перспективу членства в Европейском союзе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский: Было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского союза Фото: ЕРА

Украина стремится к полной интеграции с Европейским союзом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, опубликованном 23 сентября.

"Евросоюз – наш ключевой партнер в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ. С момента подписания Соглашения об ассоциации ЕС стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% нашей внешней торговли. С начала безвизового режима в 2017-м украинцы совершили 50 млн путешествий в страны Евросоюза. Однако Украина хочет полной интеграции в ЕС", – цитирует его Офис президента.

Зеленский отметил, что Украина стремится получить от ЕС "четкую, ясно сформулированную" перспективу членства в союзе.

"Мы – европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского союза", – подчеркнул президент.

По его словам, сейчас Украина работает над тем, чтобы максимально использовать потенциал Соглашения об ассоциации с ЕС и адаптировать торговую часть документа к современным реалиям экономики.

"Это будет одной из важных тем саммита Украина – ЕС 1 октября в Брюсселе", – добавил Зеленский.