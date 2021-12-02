Украина и Исландия подписали соглашение об авиасообщении

Как отметили в ведомстве, соглашение создает возможность регулярного прямого авиасообщения между Украиной и Исландией.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения авиационной безопасности, а также устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

"Соглашение не только позволит соединить Украину и Исландию прямыми регулярными авиарейсами. Оно создаст новые возможности для путешествий и дополнительно откроет нашу страну миру. Кроме того, регулярное авиасообщение будет способствовать развитию туризма, бизнеса и межчеловеческих связей, что дополнительно разовьет отношения между нашими дружественными странами", – подчеркнул Кулеба.

Помимо этого, главы дипломатических ведомств обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности в области геотермальной энергетики.