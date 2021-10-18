Украина и ЮАР возобновили контакты на уровне глав МИД после 23-летнего перерыва

Как отметили в ведомстве, этот разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года.

Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество.

Стороны также обсудили расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития взаимовыгодного сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва, мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности, в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма", – подчеркнул министр, добавив, что стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африканского континента.

Пандор приняла приглашение Кулебы посетить Украину в следующем году.

По данным Государственной службы статистики Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и ЮАР в 2020 году составил $122,7 млн. В первой половине 2021 года – $65 млн.