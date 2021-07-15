Украина не должна выплачивать многомиллионные премии руководству госпредприятий за убыточные результаты работы – "Наш край"

"Нужно зафиксировать фонд зарплат и премий для правления и наблюдательных советов на уровне не более 1% процента от чистого дохода предприятия. А в случае убыточности предприятия – предусмотреть систему штрафов для правления и членов наблюдательных советов. И штрафы должны быть не меньше, чем премии. Только так мы заставим наблюдательные советы работать, а не уничтожать государственные предприятия", – заявил политик.

Киссе напомнил, что сотни миллионов гривен премий получает правление НАК "Нафтогаз", и при этом демонстрирует "ужасные финансовые показатели".

"Согласно годовому отчету еомитета по назначениям и вознаграждениям "Нафтогаза" члены правления в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. В состав правления компании в 2020 году входило семь человек. Эти премии группа "Нафтогаз" насчитала своим руководителям 2020 года, в котором получила убыток в 19 млрд гривен", – объяснил он.

Нардеп считает, что достойные зарплаты должны стать нормой в Украине, но распределение денег должно быть справедливым.

"Уровень вознаграждений должен отражать эффективность работы любой компании. Неприемлемо, когда топ-руководители и члены наблюдательных советов получают непомерные заработные платы, которые никоим образом не коррелируются с эффективностью их деятельности или финансовыми показателями компании", – резюмировал Киссе.

В партии добавили, что "Наш край" выступает с инициативой законодательного урегулирования уровня заработных плат и вознаграждений для топ-руководителей госпредприятий.

"Во-первых, нужно зафиксировать фонд зарплат и премий для правления и наблюдательных советов на уровне не более 1% от чистого дохода предприятия. Во-вторых, в случае убыточности предприятия предусмотреть систему штрафов для правления и членов наблюдательных советов. В-третьих, зафиксировать количественный коэффициент, определяющий предельный уровень вознаграждений для руководства госкомпании, который коррелируется минимальной заработной платой простого рабочего предприятия", – сказано в заявлении.