Украина не планирует в ближайшее время назначение посла в РФ – МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова отправить посла в Украину в случае, если в Киеве примут такое решение. В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что со своей стороны назначений не планируют.

МИД Украины: Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины не планирует назначать посла в РФ в ближайшее время. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Українських новин".

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что Россия готова обменяться с Украиной послами, если в Киеве примут такое решение.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", – заявили в украинском МИД.

Там подчеркнули, что не вносили на рассмотрение президента Украины представление относительно кандидатуры возможного посла в РФ.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций, временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который скончался в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик. Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Тогдашняя замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.