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Украина никогда не откажется от оккупированных Крыма и Донбасса – Кулеба

Разрыв Украины с "русским миром" окончателен, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Украина продолжит свой путь как часть Запада, отметил Кулеба
Украина продолжит свой путь как часть Запада, отметил Кулеба
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

От оккупированных Крыма и части Донбасса Украина никогда не откажется. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил немецкому изданию Internationale Politik в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.

Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на Донбассе и вероятности "мирного соглашения между Россией и Украиной".

Кулеба объяснил, что в данном вопросе Украина руководствуется двумя основополагающими принципами: "никогда не откажется от Крыма или Донбасса" и "продолжит свой путь как часть Запада". Объясняя второй принцип, дипломат подчеркнул, что разрыв Украины с "русским миром" окончателен.

По словам главы МИД, "статус регионов, которые сейчас временно находятся под оккупацией, мыслим только в рамках Украины".

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Крым, Донбасс, оккупация, агрессия, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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