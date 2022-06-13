Украина приняла решение разрешить оформление за пределами страны загранпаспорта и обычного паспорта

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.
В нем указано, что вопросом паспортизации занимается "размещенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.
Порядок реализации экспериментального проекта, в частности, предусматривает (.doc), что речь идет также об обмене паспортов и выдаче взамен пропавшего или украденного, а в случае, если заказчик не явится по документ, он через некоторое время будет уничтожен.
С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.