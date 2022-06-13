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Украина приняла решение разрешить оформление за пределами страны загранпаспорта и обычного паспорта

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Паспортами за границей будет заниматься миграционная служба
Паспортами за границей будет заниматься миграционная служба
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины согласился с предложением на экспериментальной основе оформлять паспорта граждан Украины за границей страны. Постановление об этом, датированное 10 июня, опубликовано на сайте украинского правительства.

"Согласиться с предложением Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Государственной миграционной службы по реализации в течение двух лет со дня вступления в силу этого постановления экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины", – сказано в документе.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

В нем указано, что вопросом паспортизации занимается "размещенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.

Порядок реализации экспериментального проекта, в частности, предусматривает (.doc), что речь идет также об обмене паспортов и выдаче взамен пропавшего или украденного, а в случае, если заказчик не явится по документ, он через некоторое время будет уничтожен.

Контекст:

С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

Теги: загранпаспорт, Кабинет Министров, миграция, граница, паспорт, украинцы, документы, эксперимент
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