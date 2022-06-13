Украина приняла решение разрешить оформление за пределами страны загранпаспорта и обычного паспорта

"Согласиться с предложением Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и Государственной миграционной службы по реализации в течение двух лет со дня вступления в силу этого постановления экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины", – сказано в документе.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.

В нем указано, что вопросом паспортизации занимается "размещенное за пределами Украины обособленное подразделение государственного предприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.

Порядок реализации экспериментального проекта, в частности, предусматривает (.doc), что речь идет также об обмене паспортов и выдаче взамен пропавшего или украденного, а в случае, если заказчик не явится по документ, он через некоторое время будет уничтожен.