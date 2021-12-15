Украина ратифицировала соглашение с ЕС об участии в программе "Креативная Европа"

Украина участвует в программе "Креативная Европа" с 2016 года Фото: depositphotos.com

Законопроект поддержали 319 депутатов.

Согласно пояснительной записке (.docx), Украина участвует в программе "Креативная Европа" с 2016 года. Программа направлена на поддержку и усиление конкурентоспособности европейского, культурного, креативного и аудиовизуального секторов, а также на развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение культурного наследия стран Европы.

Результатом участия Украины в программе в 2016–2020 годах является 38 международных проектов с участием украинских организаций, реализуемых в сотрудничестве со 117 партнерскими институтами из 29 стран Европы. Общая сумма финансовой поддержки проектов с участием украинских организаций составила €5,5 млн.

"Участие Украины в программе является важным фактором развития отечественного сектора культуры и креативных индустрий, способствуя расширению сетей сотрудничества между профессионалами, продвижению европейских ценностей и европейской повестки дня в украинском обществе и укреплению культурных связей со странами Европейского союза", – говорится в записке.