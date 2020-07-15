Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени – вице-премьер

Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы, уверена вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Украины обязательно станет членом Европейского союза. Как сообщает правительственный портал, об этом она сказала 15 июля в ходе обсуждения отчета о прогрессе внедрения Украиной европейских норм в 2014–2019 годах и стратегических приоритетах правительства в части политической ассоциации и экономической интеграции Украины и ЕС.

"Между Украиной и ЕС очень высокий уровень политического диалога. Есть понимание, что Украина хорошо идет по пути реформ. Мы формируем дорожную карту из более чем 60 евроинтеграционных законов, которые в приоритете для принятия парламентом уже этой осенью. Это колоссальная работа, но уверяю: Украина юридически и технически готова стать частью европейской системы. Украина точно станет членом ЕС – это лишь вопрос времени", – уверена вице-премьер.

Стремление Украины к членству в ЕС закреплено в Конституции страны.

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года (Украина – один из партнеров в рамках этой программы). Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина через "Восточное партнерство" стремится к полноправному членству в ЕС.