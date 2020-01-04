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"Украинцам достаточно хотеть быть, как Швейцария, и не хотеть быть, как Сомали". Патон поддержал новогоднее обращение Зеленского

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон высказал мнение, что это в Сомали племенные вожди найдут способ поднять народ на борьбу "за правильных богов и героев" против инакомыслящих, Украина же, по его мнению, должна стремиться к швейцарскому уровню жизни. Так он прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот призывает украинцев научиться стать единой страной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Патон: Швейцария когда-то возникла как союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов
Патон: Швейцария когда-то возникла как союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов
Фото: Національна академія наук України / Facebook

Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон приветствовал новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, он высказал мнение, что Украине для того, чтобы жить богато и счастливо, "достаточно хотеть быть, как Швейцария".

"В самом сердце Европы есть такая замечательная страна Швейцария. Самая богатая на континенте, как арифметически, так и по уровню жизни рядового "маленького швейцарца". Почему Швейцария – Швейцария, почему Украина – не Швейцария? Кроме очевидного вопроса масштабов страны, географического положения и т.д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство. Их приоритеты – асфальт на улицах и деньги на банковском счете. Сильная армия и оружие дома у каждого – не из каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым – отстаивай свободу своей страны, а значит, и свою собственную свободу", – написал Патон на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Швейцария когда-то возникла как союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов.

"Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? Достаточно хотеть быть, как Швейцария. И не хотеть быть, как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе. Национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные, чтобы купить крутой автомобиль и ездить на нем по суперсовременному автобану. Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира", – отметил Патон.

Он высказал мнение, что "сквозь тьму невежества и варварства в Украине уже видна молодая поросль предпринимателей, строящих украинское будущее". 

"Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны с Новым годом. Мы все – украинцы, наше будущее – в наших руках", – резюмировал ученый.

https://www.facebook.com/patonboris/posts/2407774626151229

Видеообращение Зеленского длилось более 13 минут. Он заявил, что украинцам нужно научиться жить вместе в уважении ради будущего страны и стать единой страной: "В нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности". 

Президент выразил мнение, что якобы неважно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и "нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен". 

Обращение Зеленского раскритиковал музыкант, лидер партии "Голос" и нардеп Святослав Вакарчук. В стихотворной форме он заявил, что не уважает "советы, как через ад проползти в рай".

Теги: Украина, Сомали, Швейцария, Владимир Зеленский, Борис Патон
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