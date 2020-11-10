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Украинцы больше всего доверяют ВСУ – опрос

Украинской армии доверяют 66,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

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У ВСУ самый высокий баланс доверия-недоверия
У ВСУ самый высокий баланс доверия-недоверия
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса Центра Разумкова, проведенного совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Украинская армия вызывает доверие у 66,2% опрошенных. У ВСУ самый высокий баланс доверия-недоверия среди всех социальных институций страны, представленных в опросе.

Также украинцы доверяют церкви (62,3%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (60,1%), волонтерским организациям (60,1%), Государственной пограничной службе (55,2%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%), Национальной гвардии Украины (52,2%), добровольческим батальонам (51,7%), а также совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (50%).

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: Украина, армия, соцопрос, церковь, исследование, волонтеры, ВСУ, Центр Разумкова
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