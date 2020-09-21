Посольство США пригласило украинцев понаблюдать за украинско-американскими военными учениями

22–23 сентября военнослужащие из Украины и стран НАТО в рамках учений "Объединенные усилия – 2020" будут отрабатывать беспарашютное десантирование и полеты на низких высотах.

За совместными учениями американских и украинских военнослужащих можно будет наблюдать в нескольких городах Украины Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Украинцы 22–23 сентября могут понаблюдать за маневрами в рамках военных учений "Объединенные усилия – 2020", в которых принимают участие военнослужащие Сил специальных операций из Украины и США. Об этом говорится в сообщении посольства Соединенных Штатов в Украине в Facebook.

"Вы когда-нибудь слышали о беспарашютном десантировании с помощью десантного каната? Упражнения для повышения готовности и оперативной совместимости между Силами специальных операций США и Украины продолжаются до 23 сентября. Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты, участвующие в совместных американо-украинских учениях", – отметили в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что 22 сентября за полетами можно наблюдать над Рыбаковкой, Очаковом, Анатольевкой (Николаевская область) и Березовкой (Одесская область); 23 сентября – над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами. Полеты будут проводиться между 12.30 и 14.00.

19 сентября в Украине стартовали военные учения "Объединенные усилия – 2020". Кроме украинских в них принимают участие подразделения вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности США и Великобритании.

Они проводятся практически одновременно с российскими учениями "Кавказ-2020", которые пройдут 21–26 сентября на территории Южного военного округа России, в том числе в оккупированном Крыму.