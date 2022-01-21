Украине нужно сохранить мораторий на экспорт леса и усилить поддержку деревообрабатывающей отрасли – эксперт

Украине нужно не отменять мораторий, а поддерживать как местных лесоводов, так и деревообработчиков, убежден глава ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области Фото: depositphotos.com

"Риски большие. Еще больше закроется деревообрабатывающих предприятий", – сказал Когут.

По его мнению, мораторий должен быть сохранен и государство должно создать условия для развития собственной деревообработки на средних и малых предприятиях, в частности в западном регионе страны.

"Нам нужно не отменять мораторий, а поддерживать как лесоводов, так и деревообработчиков, какие-то программы разрабатывать", – считает эксперт.

Когут подчеркнул, что бизнес ждет от власти создания четких и прозрачных правил работы, он готов честно работать, и от этого выиграет страна, так как будет получать больше налогов в бюджет, чем если просто будет экспортировать сырье.

"Предприниматели, местные деревообработчики – им ничего не нужно. Им нужно только дать закон, дать нормальные условия, и пусть развивается наш, местный, деревообработчик и платит налоги. Нам нужно каркасные дома строить, строить заводы, производящие ламели, щитовые, какую-то конечную крупную продукцию. Даже если мы делаем ту же вагонку – это перспектива", – подытожил эксперт.