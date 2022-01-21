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Украине нужно сохранить мораторий на экспорт леса и усилить поддержку деревообрабатывающей отрасли – эксперт

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Украине нужно не отменять мораторий, а поддерживать как местных лесоводов, так и деревообработчиков, убежден глава ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области
Украине нужно не отменять мораторий, а поддерживать как местных лесоводов, так и деревообработчиков, убежден глава ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области
Фото: depositphotos.com

Украине нужно сохранить мораторий на вывоз леса-кругляка и стимулировать развитие собственных деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил глава ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области Николай Когут в комментарии изданию "ГОРДОН". По его словам, отмена моратория на экспорт леса-кругляка приведет к упадку отечественной деревообрабатывающей отрасли, не имеющей сырья.

"Риски большие. Еще больше закроется деревообрабатывающих предприятий", – сказал Когут.

По его мнению, мораторий должен быть сохранен и государство должно создать условия для развития собственной деревообработки на средних и малых предприятиях, в частности в западном регионе страны.

"Нам нужно не отменять мораторий, а поддерживать как лесоводов, так и деревообработчиков, какие-то программы разрабатывать", – считает эксперт.

Когут подчеркнул, что бизнес ждет от власти создания четких и прозрачных правил работы, он готов честно работать, и от этого выиграет страна, так как будет получать больше налогов в бюджет, чем если просто будет экспортировать сырье.

"Предприниматели, местные деревообработчики – им ничего не нужно. Им нужно только дать закон, дать нормальные условия, и пусть развивается наш, местный, деревообработчик и платит налоги. Нам нужно каркасные дома строить, строить заводы, производящие ламели, щитовые, какую-то конечную крупную продукцию. Даже если мы делаем ту же вагонку – это перспектива", – подытожил эксперт.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о моратории на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде на срок 10 лет 6 апреля 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его 7 июля того же года. Мораторий начал действовать с 1 января 2016 года.

Евросоюз лоббирует отмену этого моратория. В ЕС считают этот запрет противоречащим ст. 35 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС ("Ограничения экспорта и импорта").

В декабре 2020 года Арбитражная группа, созданная Украиной и ЕС, приняла решение в рамках спора между ними, сообщалось на сайте Министерства экономики Украины. Как пояснял замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства и торговый представитель Украины Тарас Качка, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так, запрет экспорта 2005 года был признан судом полностью правомерным.

В то же время, отметил Качка, арбитры пришли к выводу, что украинский мораторий на экспорт необработанной древесины всех древесных пород (кроме сосны) от 2015 года необходимо откорректировать совместно с ЕС.

3 июля 2018 года Рада также усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4197-д о рынке древесины в Украине. Из доработанной комитетом редакции законопроекта исключена норма об отмене моратория на экспорт древесины.

Теги: Верховная Рада, экспорт, запрет, законопроект, мораторий, лес, лесное хозяйство
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