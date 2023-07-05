Украинский нардеп Потураев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Два украинских нардепа, Герасимов и Потураев, входят в Бюро ПА ОБСЕ Фото: Nikita Poturaev / Facebook

В сообщении отметили, что у Каумы большой опыт работы в ПА ОБСЕ. Она много лет была членом финской делегации, кроме того, в 2013 году была избрана докладчиком Генерального комитета по политическим вопросам и безопасности, а в июле 2021-го избиралась вице-президентом ассамблеи. Также занимала должности спецпредставителя по взаимодействию с гражданским обществом и спецпредставителя по Центральной Азии.

Кроме того, были избраны три вице-президента ПА ОБСЕ: Даниэла де Риддер (Германия), Никита Потураев (Украина) и Кириакос Хаджиянни (Кипр). Йохан Бюзер (Швеция) был избран казначеем.

Кроме того, три комитета ассамблеи избрали свое руководство на следующий год. В одном из них, комитете по экономике, науке, технологиям и окружающей среде украинский нардеп, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов был переизбран заместителем председателя.

"Теперь у нас есть два представителя Украины в Бюро ПА ОБСЕ", – отметила в Facebook член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.