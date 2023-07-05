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Украинский нардеп Потураев стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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Два украинских нардепа, Герасимов и Потураев, входят в Бюро ПА ОБСЕ
Два украинских нардепа, Герасимов и Потураев, входят в Бюро ПА ОБСЕ
Фото: Nikita Poturaev / Facebook

На 30-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Ванкувере парламентарий от Финляндии Пиа Каума избрана председателем ПА ОБСЕ, народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев стал одним из вице-президентов Ассамблеи. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба организации.

В сообщении отметили, что у Каумы большой опыт работы в ПА ОБСЕ. Она много лет была членом финской делегации, кроме того, в 2013 году была избрана докладчиком Генерального комитета по политическим вопросам и безопасности, а в июле 2021-го избиралась вице-президентом ассамблеи. Также занимала должности спецпредставителя по взаимодействию с гражданским обществом и спецпредставителя по Центральной Азии.

Кроме того, были избраны три вице-президента ПА ОБСЕ: Даниэла де Риддер (Германия), Никита Потураев (Украина) и Кириакос Хаджиянни (Кипр). Йохан Бюзер (Швеция) был избран казначеем.

Кроме того, три комитета ассамблеи избрали свое руководство на следующий год. В одном из них, комитете по экономике, науке, технологиям и окружающей среде украинский нардеп, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов был переизбран заместителем председателя.

"Теперь у нас есть два представителя Украины в Бюро ПА ОБСЕ", – отметила в Facebook член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук. 

https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/posts/pfbid02QqtT5oh5eDrDNxyr4JKaAT8TT4NB8nYX3ZUZiXZWQaKT8RHXMGhN8aCzdQfJBgbhl


Контекст:

ОБСЕ основана в 1973 году. В организацию входят 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

4 июля ПА ОБСЕ приняла итоговую резолюцию летней сессии. В этом документе, в частности, признали террористической деятельность воевавшей против Украины российской ЧВК "Вагнер".

Теги: ОБСЕ, народные депутаты, Артур Герасимов, Никита Потураев, Евгения Кравчук
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