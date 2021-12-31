Украинского политзаключенного Яцкина этапировали в колонию в Кемеровской области

По ее словам, в колонию строгого режима №44 города Белово украинца этапировали два месяца.

"В российской тюрьме Иван испытывает систематическое давление из-за того, что имеет гражданство Украины. Кроме того, Ивану, у которого больные ноги, назначен статус "склонен к побегу". Постановка на учет предполагает усиление условий содержания: постоянную съемку на видеорегистратор и ночные подъемы", – заявила Денисова.

Она отметила, что после перенесенной голодовки состояние здоровья Яцкина ухудшилось. В частности, обострились хронические заболевания ног – воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, вследствие чего происходит нагноение.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на нарушения прав украинских политзаключенных в местах лишения свободы в РФ.