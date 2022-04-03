"Укроборонпром" назначил нового главу "Антонова"

"Агрессор нанес удар в самое сердце авиастроительной отрасли – он уничтожил самый известный и мощный в мире самолет – наш Ан-225 "Мрія". Но невозможно убить мечту в наших сердцах, и мы обязательно возродим ее, чтобы наши дети и внуки гордились нами. И это не просто красивые слова, это откровенно и от души! Я уверен, что мы сможем", – сказал Гаврилов в обращении к коллективу предприятия.
Он добавил, что сейчас главными задачами для него являются сохранение технического и научного потенциала предприятия и скорейшее возобновление процесса серийного производства самолетов.
Предыдущего главу "Антонова" Сергея Бочкова отстранили 29 марта. В концерне не уточнили конкретной причины, но бывший капитан самого большого в мире транспортного самолета "Мрія", который был уничтожен в Гостомеле под Киевом во время вторжения российских войск в Украину, Дмитрий Антонов говорил, что Ан-225 можно было спасти, если бы не топ-менеджмент госпредприятия.
Об уничтожении "Мрії" "Радіо Свобода" сообщили источники на госпредприятии "Антонов" и мэр города Буча (находится в 4 км от Гостомеля) Анатолий Федорук. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – сказал Федорук.
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.