"Укроборонпром" назначил нового главу "Антонова"

"Агрессор нанес удар в самое сердце авиастроительной отрасли – он уничтожил самый известный и мощный в мире самолет – наш Ан-225 "Мрія". Но невозможно убить мечту в наших сердцах, и мы обязательно возродим ее, чтобы наши дети и внуки гордились нами. И это не просто красивые слова, это откровенно и от души! Я уверен, что мы сможем", – сказал Гаврилов в обращении к коллективу предприятия.

Он добавил, что сейчас главными задачами для него являются сохранение технического и научного потенциала предприятия и скорейшее возобновление процесса серийного производства самолетов.