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"Укрзалізниця" планирует потратить 86 млн грн на консультантов

Компания "Укрзалізниця" ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий: Свои услуги готовы предложить компаний семь
Криклий: Свои услуги готовы предложить компаний семь
Фото: Vladyslav Kryklii / Facebook

Компания "Укрзалізниця" ищет себе консультантов. Об этом 12 декабря LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", – рассказал он.

Объявление размещено в системе электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость услуг – 86 млн грн. Компания ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог. Кандидаты должны владеть украинским или русским языком.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн, так как ранее озвучивалась цифра в €1,5 млн, министр пояснил, что €1,5 млн предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция "Укрзалізниці", – подчеркнул Криклий.

Известно, что "Укрзалізниця" привлекла к поиску и отбору кандидатов на должность главы компании международную компанию “Бойден Украина". Ее услуги обойдутся в 837,5 тыс. грн.

5 февраля в Киеве "Укрзалізниця" подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.

Теги: Украина, Укрзалізниця, правительство, Министерство инфраструктуры, Владислав Криклий, инфраструктура, Deutsche Bahn, сотрудничество
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