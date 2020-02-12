"Укрзалізниця" планирует потратить 86 млн грн на консультантов

Компания "Укрзалізниця" ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Компания "Укрзалізниця" ищет себе консультантов. Об этом 12 декабря LIGA.net сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", – рассказал он.

Объявление размещено в системе электронных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость услуг – 86 млн грн. Компания ищет минимум 10 консультантов с опытом внедрения проектов по повышению операционной эффективности железных дорог. Кандидаты должны владеть украинским или русским языком.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн, так как ранее озвучивалась цифра в €1,5 млн, министр пояснил, что €1,5 млн предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция "Укрзалізниці", – подчеркнул Криклий.

Известно, что "Укрзалізниця" привлекла к поиску и отбору кандидатов на должность главы компании международную компанию “Бойден Украина". Ее услуги обойдутся в 837,5 тыс. грн.

5 февраля в Киеве "Укрзалізниця" подписала меморандум о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn. Как отметили в пресс-службе правительства, ожидается еще одно соглашение между Deutsche Bahn и "Укрзалізницею". Оно определит план постепенной трансформации украинской железной дороги в течение нескольких лет и будет содержать такие услуги, как анализ и реорганизация различных направлений бизнеса и оптимизация операций и управления.

Немецкая Deutsche Bahn AG – крупнейшая железнодорожно-транспортная и железнодорожно-инфраструктурная компания Центральной Европы. Контрольный пакет акций принадлежит государству.