"Ужгородской области приготовиться". Фотожабы на ошибку Офиса президента, где Волынскую область назвали Луцкой

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Источник: Andrei Gvozdikovsky / Facebook
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Луцька область, Кемська волость,- немає ніякої різниці. Ми у "95-му кварталі" академієв не кінчали.— Московiя, країна Моксель (@shadowshadow301) July 12, 2020
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Офіс Президента запостив відос з титром "Луцька область".— Danylo Mokryk (@DMokryk) July 12, 2020
Ужгородській області приготуватися.
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Луцька область - це навіть крутіше столиці Канади Торонто pic.twitter.com/8eZtePJf2H— синій кіт (@syniy_kit) July 12, 2020
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