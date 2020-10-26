В 10 облсоветах могут появиться фракции "Нашего края" – параллельный подсчет

"Наш край" уверенно проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей и создаст в них "многочисленные фракции", заявили в партии.

В партии отметили, что на данный момент продолжается параллельный подсчет голосов и защита голосов Фото: EPA

По результатам параллельного подсчета голосов представители партии "Наш край" имеют высокие шансы сформировать собственные фракции в 10 областях. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Наш край" уверенно проходит в облсоветы Житомирской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей и создаст в них многочисленные фракции. Также партия преодолевает 5-процентный барьер на выборах в Запорожский, Кировоградский, Киевский, Одесский и Черновицкий областных советов. Кроме того, "Наш край" среди лидеров во всех громадах и районах Луганской области, где были назначены выборы", – сказано в заявлении.

В партии отметили, что на данный момент продолжается параллельный подсчет голосов и защита голосов и данные обновляются.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Явка на местные выборы составила 36,88%. Гражданская сеть "Опора", которая наблюдала за голосованием, заявила, что выборы были конкурентными и в целом соответствовали законодательству.