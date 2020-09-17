В 2020 году СБУ открыла 52 уголовных производства о государственной измене

В большинстве дел о госизмене и терроризме, которые расследует Служба безопасности Украины, фигурируют разоблаченные агенты российских спецслужб.

В 2020 году Служба безопасности Украины открыла 52 уголовных производства, связанных с государственной изменой. Об этом 17 сентября проинформировал сайт ведомства.

"С начала 2020 года по материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто относительно создания террористической группы или организации, и по два – за диверсии, шпионаж и теракты", – говорится в сообщении.

В украинской спецслужбе отметили, что в большинстве дел фигурируют разоблаченные агенты российских спецслужб, выполнявшие разведывательно-подрывную работу против Украины.

"В целом по материалам контрразведки СБУ с начала 2020 года начато 221 уголовное производство. В то же время за этот период по результатам расследований были вынесены судебные приговоры 73 лицам, в том числе 21 – за государственную измену", – рассказали в СБУ.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.