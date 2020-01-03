Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В апреле 2020 года в Украине стартует программа мобильности молодежи – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство хочет создать условия, чтобы украинская молодежь была социально активной и самостоятельной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончарук: Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда
Гончарук: Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда
Фото: kmu.gov.ua

В апреле 2020 года в Украине стартует программа мобильности молодежи. Об этом 3 января заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба его ведомства.

"Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда", – сказал Гончарук.

Он отметил, что на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепции программы мобильности молодежи, а с апреля 2020 года запустят пилотные проекты между несколькими регионами Украины.

"Полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года", – заявили в пресс-службе.

Мобильность молодежи является одной из целей программы деятельности Кабинета Министров, утвержденной в октябре 2019 года.

Теги: Украина, экономика, правительство, молодежь, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Волочкова снялась полностью голой
Волочкова снялась полностью голой
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
Хадид показала голую грудь
Хадид показала голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS