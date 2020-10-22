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ПОЛИТИКА

В "Батьківщині" заявили, что добьются пересмотра тарифов, несмотря на сопротивление столичной власти

Представители Киевской городской государственной администрации снова не явились в суд по иску о тарифах, который подал нардеп и кандидат в мэры от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Алексей Кучеренко: Я в очередной раз не увидел представителей КГГА на заседании Окружного административного суда Киева
Алексей Кучеренко: Я в очередной раз не увидел представителей КГГА на заседании Окружного административного суда Киева
Фото: kyiv.ba.org.ua

22 октября в очередной раз не состоялось заседание Окружного административного суда Киева о рассмотрении дела по иску руководителя "Союза собственников жилья Украины", нардепа и кандидата в мэры Киева Алексея Кучеренко, который заявил о незаконности распоряжения Киевской городской государственной администрации №668 от 6 июня 2017 года о повышении тарифов, сообщает пресс-служба "Батьківщини".

"Я в очередной раз не увидел представителей КГГА на заседании Окружного административного суда Киева. Это означает, что 2100 сотрудников, которых мы содержим за наши налоги, пятый раз не находят время прийти на суд. Они в очередной раз не ознакомились с нашими предложениями и замечаниями, предоставленными год назад. Поэтому заседание по этому делу перенесено", – заявил Кучеренко.

Согласно распоряжению, 8367 жилым домам Киева были повышены тарифы на содержание домов и придомовой территории, напомнил он. 6 июля 2018 года "Союз собственников жилья Украины" выиграл иск об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов, суд постановил, что тарифы экономически не обоснованы. КГГА подала апелляцию на это решение, апелляционный суд оставил его без изменений. В "Батьківщині" заявили, что столичная власть подала кассационную жалобу и судья без вызова сторон тайно принял решение об отправке дела на повторное рассмотрение в первой инстанции.

"Нам с вами годами выставляют незаконные платежки. Дело чести и сверхзадача – довести процесс до победы. Я добьюсь пересчета и верну киевлянам деньги, которые они переплатили. В среднем на каждую квартиру люди получат по 1500–2000 гривен. Таким образом, мы сможем выйти на городскую программу капитального ремонта устаревшего жилого фонда", – заявил политик.

Он сообщил, что очередное заседание по делу должно состояться 26 ноября в 11.20.

Теги: Киев, КГГА, тарифы, Алексей Кучеренко, суд
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