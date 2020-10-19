Тимошенко представила план действий "Батьківщини" в Киеве

В Киеве необходимо наполнить бюджет и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в городе, заявила лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко, представляя неотложный план действий для столицы после выборов 25 октября.
Она озвучила главные направления, на которые ее команда собирается в первую очередь направлять средства столичного бюджета, сообщает пресс-служба партии.
"Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом", – сказала Тимошенко;
Среди главных направлений она назвала:
Тимошенко подчеркнула, что в столице необходимы полная реконструкция Бортнической станции аэрации, строительство современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет делать никаких выбросов в атмосферу, и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды.
"Наша команда – это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко – человек, который в корне знает все хозяйство столицы, честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам", – заверила лидер политической силы.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на конференции политсилы 21 сентября.
Всего на должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов.