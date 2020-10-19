Тимошенко представила план действий "Батьківщини" в Киеве

Лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко озвучила главные направления, на которые ее команда собирается в первую очередь направлять средства столичного бюджета.

Тимошенко: Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию Фото: ba.org.ua

В Киеве необходимо наполнить бюджет и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в городе, заявила лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко, представляя неотложный план действий для столицы после выборов 25 октября.

Она озвучила главные направления, на которые ее команда собирается в первую очередь направлять средства столичного бюджета, сообщает пресс-служба партии.

"Очень важно, чтобы дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-то лоббистским бизнесом", – сказала Тимошенко;

Среди главных направлений она назвала:

коренную реставрацию и ремонт всего жилого фонда Киева;

введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 грн в месяц;

разгрузку транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро;

увеличение количества экологического транспорта (троллейбусов и трамваев);

повышение зарплат для столичных медиков до уровня не ниже, чем в Польше;

обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

создание муниципальной столичной полиции.

Тимошенко подчеркнула, что в столице необходимы полная реконструкция Бортнической станции аэрации, строительство современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет делать никаких выбросов в атмосферу, и полная реконструкция системы очистки водопроводной воды.

"Наша команда – это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко – человек, который в корне знает все хозяйство столицы, честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, которое нужно киевлянам", – заверила лидер политической силы.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Киевская городская партийная организация ВО "Батьківщина" выдвинула Кучеренко кандидатом на должность киевского городского головы на конференции политсилы 21 сентября.

Всего на должность мэра Киева зарегистрировали 20 кандидатов.