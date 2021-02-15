В День Святого Валентина в оккупированном Луганске раздавали "сталинтинки"

Красные сердечки с изображением советского диктатора Иосифа Сталина раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины.

На красных сердечках с изображением Сталина сообщалось, что 14 февраля 1943 года "войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков". Также на "сталинтинках" призвали помнить советские и православные праздники.

Сообщается, что открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины. Комсомольцы якобы раздали несколько тысяч "сталинтинок"

Летом 2020 года в МИД Украины отмечали, что в России активно возрождается культ Иосифа Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. "Сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", – говорилось в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.