В "Движении сопротивления капитуляции" потребовали от СБУ установить, сотрудничает ли нардеп Лабазюк с агентами России

"Движение сопротивления капитуляции" требует от Службы безопасности Украины установить, сотрудничает ли нардеп от группы "За майбутнє", лидер Хмельницкой областной организации этой партии Сергей Лабазюк с агентами России. Такое обращение подано председателю СБУ Ивану Баканову, в нем активисты требуют проверить действия и заявления нардепа на предмет наличия покушения на конституционный строй, а также сотрудничества с агентами государства-агрессора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член координационного совета "Движение сопротивления капитуляции" Сергей Пархоменко.
Он напомнил о так называемом "Деле помощников" 2017 года, в ходе расследования которого СБУ разоблачила группу лиц, действующих в интересах Российской Федерации. Среди фигурантов была гражданка Украины Волобуева (Яровая) Анна Дмитриевна, а также граждане Украины Андрей Будяк и Юрий Житомирский. Все они присутствуют в списках предателей Украины, составленном сайтом "Миротворец", писало издание "Деловая столица".
"Благодаря СМИ вспомнил, что было у нас "Дело помощников", в котором фигурировали агенты РФ, которые официально были помощниками ряда нардепов. Одна из них – некая Анна Яровая – вместе с действующим нардепом Сергеем Лабазюком (одним из тех, что голосовал за законы 16 января 2014 года) давала пресс-конференцию, где этот нардеп призвал сделать должность губернаторов выборной (фактически призвал к созданию института "народных губернаторов")", – отметил активист.
По данным "Деловой столицы", Лабазюк некоторое время сотрудничал с политтехнологом Анной Матюхиной, которая принимала участие в избирательных кампаниях президента РФ Владимира Путина и его партии "Единая Россия".
"В связи с этим подал заявление в СБУ с просьбой дать разъяснения, ведутся ли следственные действия относительно указанных лиц (и не только их), и проверить призывы Лабазюка на предмет того, не несут они угрозу конституционному строю страны. Ведь, по моему мнению, он них пахло и пахнет "медведчуковщиной", – написал Пархоменко.
Он призвал все патриотически настроенные силы Хмельницкой области "дать четкую политическую оценку таким "перекрашенным" политикам во время голосования 25 октября".