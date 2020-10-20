В "Движении сопротивления капитуляции" потребовали от СБУ установить, сотрудничает ли нардеп Лабазюк с агентами России

Нардеп от группы "За майбутнє", лидер Хмельницкой областной организации партии Сергей Лабазюк сотрудничал с пророссийскими политтехнологами и призывал сделать должности губернаторов в Украине выборными, заявил член координационного совета "Движение сопротивления капитуляции" Сергей Пархоменко.

"Движение сопротивления капитуляции" требует от Службы безопасности Украины установить, сотрудничает ли нардеп от группы "За майбутнє", лидер Хмельницкой областной организации этой партии Сергей Лабазюк с агентами России. Такое обращение подано председателю СБУ Ивану Баканову, в нем активисты требуют проверить действия и заявления нардепа на предмет наличия покушения на конституционный строй, а также сотрудничества с агентами государства-агрессора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член координационного совета "Движение сопротивления капитуляции" Сергей Пархоменко.

Он напомнил о так называемом "Деле помощников" 2017 года, в ходе расследования которого СБУ разоблачила группу лиц, действующих в интересах Российской Федерации. Среди фигурантов была гражданка Украины Волобуева (Яровая) Анна Дмитриевна, а также граждане Украины Андрей Будяк и Юрий Житомирский. Все они присутствуют в списках предателей Украины, составленном сайтом "Миротворец", писало издание "Деловая столица".

"Благодаря СМИ вспомнил, что было у нас "Дело помощников", в котором фигурировали агенты РФ, которые официально были помощниками ряда нардепов. Одна из них – некая Анна Яровая – вместе с действующим нардепом Сергеем Лабазюком (одним из тех, что голосовал за законы 16 января 2014 года) давала пресс-конференцию, где этот нардеп призвал сделать должность губернаторов выборной (фактически призвал к созданию института "народных губернаторов")", – отметил активист.

По данным "Деловой столицы", Лабазюк некоторое время сотрудничал с политтехнологом Анной Матюхиной, которая принимала участие в избирательных кампаниях президента РФ Владимира Путина и его партии "Единая Россия".

"В связи с этим подал заявление в СБУ с просьбой дать разъяснения, ведутся ли следственные действия относительно указанных лиц (и не только их), и проверить призывы Лабазюка на предмет того, не несут они угрозу конституционному строю страны. Ведь, по моему мнению, он них пахло и пахнет "медведчуковщиной", – написал Пархоменко.

Он призвал все патриотически настроенные силы Хмельницкой области "дать четкую политическую оценку таким "перекрашенным" политикам во время голосования 25 октября".